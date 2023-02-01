



Москва обвинила Вашингтон в "разрушении" договоров о контроле над вооружениями

Кремль обвиняет Вашингтон в "разрушении" соглашений о контроле над вооружениями после того, как США заявили, что Россия не соблюдает их последний оставшийся договор о вооружениях, приостановила инспекции и отменила переговоры.



Напряженность между странами была на пределе еще до того, как Россия ввела войска в Украину в феврале прошлого года, но с тех пор она еще больше обострилась.



"Мы считаем, что продолжение этого договора очень важно. С другой стороны, мы видим, что США фактически разрушили правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности", — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



