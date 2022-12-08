



Моше Гафни: половина народа будет учить Тору, а половина пойдет в армию



Влиятельный депутат партии Яадут А-Тора Моше Гафни участвовал в конференции MUNI EXPO в центре местного самоуправления и затронул вопрос о призыве ультраортодоксов в армию.



“В Еврейском Государстве невозможно не иметь армии изучающих Тору. Половина людей будет изучать Тору, а половина пойдет в армию, а потом поменяются?" - задал он риторический вопрос и ответил сам себе: "Как один человек не может служить и в ВВС, и в ВМФ, так и солдаты не могут делать и то, и другое".



Тем временем, после подписания соглашения с ШАС, команды переговорщики от Ликуда и Яадут А-Тора встретятся сегодня в полдень и обсудят фундаментальные требования ультраортодоксальной партии. По мнению представителей Яадут А-Тора, между партиями все еще существуют значительные разногласия.

