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Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья
01.12.2022 21:59 Алина Груднева

Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья

Молдова потребовала вывести российских военных из Приднестровья и ликвидировать склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР.

 
Такое заявление сделал вице-премьер Молдовы Нику Попеску на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
 
"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле", - сказал он.
 
По словам Попеску, необходимо ликвидировать склад боеприпасов под Колбасной, поскольку он несет угрозу всему региону.

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