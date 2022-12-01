



Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья

Молдова потребовала вывести российских военных из Приднестровья и ликвидировать склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР.

Такое заявление сделал вице-премьер Молдовы Нику Попеску на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле", - сказал он.

По словам Попеску, необходимо ликвидировать склад боеприпасов под Колбасной, поскольку он несет угрозу всему региону.