



Молдова намерена начать переговоры о членстве в ЕС уже в этом году

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, сообщил, что Молдова намерена к концу этого года начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом он сказал в понедельник, 20 февраля, во время официального открытия 10-й сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Кишиневе.



"В 2023 году мы хотим перейти к следующему этапу интеграции в Европейский Союз и к концу года мы уже хотим начать переговоры о вступлении", - отметил он.



По словам Гросу, важно "не поддаваться на провокации тех, кто хочет нас шантажировать, в том числе с использованием оружия".



"Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнеров мы обязательно добьемся поставленных целей. Мы выступаем за мир и свободу в Европе", - заявил спикер парламента Молдовы.