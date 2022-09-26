



Мобилизованных без подготовки отправляют на линию фронта

В Генштабе ВСУ заявляют, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений.



Генштаб заявил: "Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию соприкосновения.



Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей".



В Генштабе также сообщают, что с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме, а лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации угрожают уголовной ответственностью.



Сообщается также, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму мужчинам призывного возраста вручено около одной тысячи повесток. Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до окончания срока так называемой "специальной операции".