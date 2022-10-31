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Минобороны РФ: Подготовка и вручение повесток прекращаются
31.10.2022 17:41 Ольга Белозерова

Минобороны РФ: Подготовка и вручение повесток прекращаются

Минобороны РФ заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, связанных с призывом.

Также в ведомстве сообщили, что прекращаются подготовка и выдача повесток в рамках частичной мобилизации. Об этом информируют РИА Новости

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - заявили в минобороны РФ. 

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