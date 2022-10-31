



Минобороны РФ: Подготовка и вручение повесток прекращаются

Минобороны РФ заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, связанных с призывом.



Также в ведомстве сообщили, что прекращаются подготовка и выдача повесток в рамках частичной мобилизации. Об этом информируют РИА Новости.



"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - заявили в минобороны РФ.