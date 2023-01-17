



Министр обороны Галант встретился с командующим CENTCOM

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел встречу с командующим CENTCOM генералом Майклом Куриллой.



Стороны провели продуктивную дискуссию, в ходе которой министр Галант подчеркнул уникальную и мощную связь между Соединенными Штатами и Израилем, а также важность дальнейшего углубления оборонного и технологического сотрудничества между соответствующими оборонными ведомствами. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



Кроме этого, израильский министр выразил американскому генералу признательность за его личный вклад в обеспечение и дальнейшее укрепление связей между государствами.