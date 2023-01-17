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Министр обороны Галант встретился с командующим CENTCOM
17.01.2023 13:30 Ольга Белозерова

Министр обороны Галант встретился с командующим CENTCOM

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел встречу с командующим CENTCOM генералом Майклом Куриллой.

Стороны провели продуктивную дискуссию, в ходе которой министр Галант подчеркнул уникальную и мощную связь между Соединенными Штатами и Израилем, а также важность дальнейшего углубления оборонного и технологического сотрудничества между соответствующими оборонными ведомствами. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

Кроме этого, израильский министр выразил американскому генералу признательность за его личный вклад в обеспечение и дальнейшее укрепление связей между государствами. 

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