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Мики Леви: "Мы не позволим захватить Кнессет"
24.01.2023 20:34 Ольга Белозерова

Мики Леви: "Мы не позволим захватить Кнессет"

Бывший спикер Кнессета Мики Леви, депутат "Еш Атид", прокомментировал срыв пресс-конференции министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Если министр откажется направить уполномоченного в Кнессет, Кнессет пойдет к министру. Пренебрежительное отношение министра Бен-Гвира к органу, который должен контролировать действия правительства, неприемлемо. Даже если спикеру Кнессет Охане это безразлично, мы не позволим захватить Кнессет", - заявил Мики Леви. 

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