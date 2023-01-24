



Мики Леви: "Мы не позволим захватить Кнессет"

Бывший спикер Кнессета Мики Леви, депутат "Еш Атид", прокомментировал срыв пресс-конференции министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Если министр откажется направить уполномоченного в Кнессет, Кнессет пойдет к министру. Пренебрежительное отношение министра Бен-Гвира к органу, который должен контролировать действия правительства, неприемлемо. Даже если спикеру Кнессет Охане это безразлично, мы не позволим захватить Кнессет", - заявил Мики Леви.