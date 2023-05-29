



Михаэли подтвердила выдвижение кандидатуры Райтен в комиссию по отбору судей

По словам лидера "Авода" Мейрав Михаэли, партия выдвигает депутата Кнессета Эфрат Райтен своим кандидатом на выборах в комиссию Кнессета по отбору судей.



Но Михаэли, выступая на заседании фракции своей партии в Кнессете, заявила, что "Авода" поддержит решение, принятое всей оппозицией, и призывает все оппозиционные партии, включая арабские, собраться для выбора единого кандидата.



"Мы полностью согласны" с тем, что оппозиционные партии не могут разделить голоса на выборах на следующей неделе, что поставит под угрозу возможность для оппозиции включить своего представителя в комиссию.



Михаэли отказалась отвечать, будет ли она баллотироваться на следующих предварительных выборах от партии "Авода", на фоне резкого падения поддержки ее партии в опросах общественного мнения.

