



МИД обеспокоен ухудшением тона России в связи с действиями Израиля в Сирии

По просьбе России Совет Безопасности ООН обсудил удары в Сирии, приписываемые Израилю, что является признаком ужесточения риторики Москвы в отношении Иерусалима, сообщил в пятницу 13-й канал.



Обсуждение в Совете Безопасности началось после сообщения о том, что Израиль санкционировал продажу Киеву оборонительной военной техники впервые после вторжения России в Украину.



Сообщается, что представитель России заявил Совету, что "насильственные нападения Израиля затрагивают весь регион и должны прекратиться, а Совет Безопасности должен работать над тем, чтобы донести до Израиля четкий сигнал по этому вопросу".



Как сообщает 13 канал, изменение тона со стороны России было отмечено в дипломатической телеграмме, отправленной в МИД.



Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что Иерусалим не ожидал, что Россия призовет к обсуждению этого вопроса, и есть опасения, что Москва может попытаться продвинуть резолюцию против Израиля в Совете Безопасности.



"Это взвешенное ухудшение тона России по отношению к Израилю. Мы внимательно следим за российскими шагами". — сказал неназванный чиновник.



Россия намерена стать председателем Совета Безопасности ООН в апреле в рамках запланированной ротации мест.



Хотя Израиль и Россия уже давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать каких-либо столкновений, отношения между ними обострились после вторжения России в Украину в прошлом году.



Хотя израильские военные не комментируют конкретные удары в Сирии, они признали, что за последнее десятилетие совершили сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, пытающихся закрепиться в стране.



ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по партиям оружия, которые, как считается, предназначены для этих группировок, главной из которых является ливанская террористическая организация "Хизбалла". Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО.



Очевидное изменение тона со стороны России произошло после того, как Иерусалим, как сообщается, одобрил экспортные лицензии для двух израильских компаний на продажу систем радиоэлектронной борьбы с радиусом действия около 40 километров (25 миль), которые можно было бы использовать для защиты от атак беспилотников.



Согласно новостному сайту Walla со ссылкой на трех израильских и украинских официальных лиц, экспортные лицензии были одобрены министром иностранных дел Эли Коэном и министром обороны Йоавом Галлантом в середине февраля. Затем Коэн проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении во время своего визита в Киев.



Израильские официальные лица заявили Walla, что одобрение экспортных лицензий не было изменением политики, поскольку системы носят оборонительный характер и не могут быть использованы для того, чтобы убить российских солдат.



Однако, один высокопоставленный израильский чиновник сказал, что одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, заключалась в том, чтобы, возможно, посмотреть, как системы защиты работают против иранских беспилотников.