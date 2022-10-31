



МИД об отчете "следственной комиссии" Совета ООН по правам человека

В Израиле раскритиковали второй отчет "следственной комиссии" Совета ООН по правам человека.

Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель министерства иностранных дел.

"Диспропорционально сосредоточив свое внимание на Израиле, авторы доклада проигнорировали корни конфликта и ответственность палестинцев за его продолжение. Это - еще один пример двойных стандартов скоординированной кампании по очернению, демонизации и делегитимации Израиля", - сказано в заявлении.

По данным внешнеполитического ведомства, ни в одном месте в документе нет упоминания о нуждах безопасности Израиля с одной стороны, и палестинской террористической деятельности и подстрекательстве - с другой.

"В отчете игнорируются регулярные обстрелы тысячами ракет израильского гражданского населения со стороны террористической организации ХАМАС. В то время как Израиль упоминается в отчете сотни раз, террористическая организация ХАМАС не упоминается ни разу. Антиизраильская позиция Совета ООН по правам человека, его "следственной комиссии" и трех ее лидеров хорошо известна, и поэтому ее доклад не может быть ни объективным, ни взвешенным", - добавили в МИД.

Уточняется, что новый отчет "комиссии" является прямым продолжением постоянной дискриминации Израиля со стороны Совета по правам человека.

"Израиль — единственная страна, в отношении которой в повестке дня СПЧ есть постоянный специальный пункт, посвященный исключительно ей. Важно помнить, что доклад, демонизирующий Израиль, подпитывает антисемитизм. Он поощряет и продвигает делегитимацию ненависти к Израилю, которая выплескивается на улицы всего мира и заметно усилилась за год, прошедший с момента создания данной комиссии", - подчеркнули в МИД.