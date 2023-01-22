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Медведев: появится альянс из тех, кого "достала эта свора кастрированных псов"
22.01.2023 17:58 Алина Груднева

Медведев: появится альянс из тех, кого "достала эта свора кастрированных псов"

 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал встречу на американской базе ВВС "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое", - сказал он.

По словам Медведева, он пришел к выводу, что для россиян в Украине дальше "будет очень непросто". Он считает, что в случае затяжного конфликта сложится новый военный альянс из тех стран, "которых достали американцы и свора их кастрированных псов".

"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние.  Если, конечно, не будет слишком поздно", - резюмировал он.

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