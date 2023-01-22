



Медведев: появится альянс из тех, кого "достала эта свора кастрированных псов"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал встречу на американской базе ВВС "Рамштайн" относительно военной помощи Украине.



Об этом он написал в своем Telegram-канале.



"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое", - сказал он.



По словам Медведева, он пришел к выводу, что для россиян в Украине дальше "будет очень непросто". Он считает, что в случае затяжного конфликта сложится новый военный альянс из тех стран, "которых достали американцы и свора их кастрированных псов".



"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", - резюмировал он.