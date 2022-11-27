



Масштабная полицейская операция против въезда израильтян в ПА

После похищения тела молодого друза Тирана Феро на прошлой неделе, полиция начинает операцию по пресечению въезда израильтян на территорию Палестинской автономии для дешевого ремонта автомобилей.



Полиция подчеркивает, что, согласно закону, ремонт израильских автомобилей в палестинских гаражах, расположенных в Иудее и Самарии, запрещен. Это опасное явление, поскольку, как выяснилось, въезд на территории может привести к угрозе жизни. Запчасти, установленные в автомобиле, могут оказаться ворованными и подобные автомобили могут использоваться террористическими организациями при подготовке терактов против граждан Израиля.



В выходные дни подразделение Этгар 433, специализирующееся на борьбе с угоном транспортных средств, провело целенаправленную работу в районе деревни Наби Элиас, рядом с Дженином, и осуществило рейды в гаражах, работающих с израильскими машинами. Обслуживание автомобилей в таких местах способствует развитию индустрии краденых запчастей и увеличивает количество краж автомобилей в Израиле.



В ходе операции в одном из гаражей был обнаружен житель Калькилии, подозреваемый в причастности к краже автомобилей. В рамках принудительных мер в ходе ремонта было изъято девять израильских автомобилей, принадлежащих жителям Герцлии, Рош ха-Аин, Тель-Авива, Петах-Тиквы и Нетании. Все автомобили были отбуксированы, а их владельцы будут вызваны на допрос.



Наказание за правонарушение, связанное с запретом на ремонт в палестинских гаражах, составляет до трех лет тюрьмы. Полиция говорит, что это мероприятие - только начало более значительной операции, направленной на обеспечение безопасности граждан и предотвращения угонов транспортных средств.

