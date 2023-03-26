



Макрон во время интервью о пенсиях снял часы за €80 тыс.: пришлось оправдываться

Президент Франции Эммануэль Макрон нарвался на критику из-за того, что во время телевизионного интервью на тему пенсий едва заметно снял дорогие часы. По данным СМИ, аксессуар стоит 80 тысяч евро. Это возмутило граждан, ведь сейчас в стране продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста.



Противники президента заявили, что он "оторван от народа" и его аксессуар очень дорогой. В то же время, в Елисейском дворце ответили, что он действительно эксклюзивный, но не дорогой, пишет L'Indépendant.



После выхода видеоинтервью, издание RadioGenova написало, что Макрон, комментируя непопулярную пенсионную реформу, просит французский народ пойти на жертву, а сам прячет драгоценные часы.



А региональные политики отметили, что Макрон спрятал часы во время разговора о людях с минимальным доходом.



"Когда он разговаривает, то осторожно снимает под столом свои красивые роскошные часы. Именно в тот момент, когда говорят, что рабочие с минимальной заработной платой никогда не имели такой покупательной способности. Это реальная картина всего этого разговора... Этот человек – фарс" , – возмутилась в Twitter вице-президент партии "Непокоренная Франция" (La France insoumise, LFI) Клеманс Гетте.



После волны недовольства администрации президента Франции пришлось оправдываться. В комментарии L'Indépendant там сообщили, что Макрон снял часы, потому что аксессуар бился о стол и тикал.



Также в Елисейском дворце прокомментировали его стоимость, отметив, что это часы Bell&Ross BRV192.



На сайте производителя такой стоит около 2,4 тыс. евро, но у Макрона, украшенный гербом президента Франции и не новый – его он уже демонстрировал публике, в частности, во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022-го.



