Новости » Политика
Макрон в Казахстане похвалил Токаева за отказ быть вассалом России
02.11.2023 02:38 Анатолий Кравченко

Макрон в Казахстане похвалил Токаева за отказ быть вассалом России

1 ноября, в рамках своего турне по странам Центральной Азии, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Казахстан, встретившись с президентом Касимом-Жомартом Токаевым, 

Во время беседы с коллегой, Макрон похвалил Токаева за отказ быть вассалом любой власти. При этом, французский президент подчеркнул збалансированность интересов азиатской страны, которая занимает взвешенную позицию, несмотря на сильное влияние северного соседа - России.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы