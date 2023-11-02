



Макрон в Казахстане похвалил Токаева за отказ быть вассалом России

1 ноября, в рамках своего турне по странам Центральной Азии, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Казахстан, встретившись с президентом Касимом-Жомартом Токаевым,



Во время беседы с коллегой, Макрон похвалил Токаева за отказ быть вассалом любой власти. При этом, французский президент подчеркнул збалансированность интересов азиатской страны, которая занимает взвешенную позицию, несмотря на сильное влияние северного соседа - России.