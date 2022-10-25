



Макрон обратился к РПЦ

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с речью на международной конференции, организованной итальянской Общиной Святого Эгидия, всемирной группой мира и благотворительности.



Во время нее он призвал Русскую православную церковь (РПЦ) перестать позволять властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине.



"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - сказал Макрон.