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Макрон обратился к РПЦ
25.10.2022 00:23 Александр Юзовский

Макрон обратился к РПЦ

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с речью на международной конференции, организованной итальянской Общиной Святого Эгидия, всемирной группой мира и благотворительности.

Во время нее он призвал Русскую православную церковь (РПЦ) перестать позволять властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине.

"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - сказал Макрон.

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