



Макрон хочет продолжить диалог с Россией, несмотря на критику

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией", несмотря на критику, которую это вызывает.



"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня из-за диалога Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - цитирует французский телеканал Макрона во время приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года.



Он сказал, что "все страны несут ответственность за мировой порядок и должны содействовать его поддержке".



Время от времени от французского президента Эммануэля Макрона звучат заявления о "необходимости диалога с Россией".



Так, недавно он сказал, что Париж поддерживает украинский народ в его борьбе против российской агрессии, но якобы "необходимость в поддержке диалога с РФ все еще существует".



Макрон также заявлял о том, что России будут якобы нужны "гарантии безопасности" после завершения войны против Украины. Из-за чего на французского лидера ожидаемо полился шквал критики.