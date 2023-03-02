



Махане Мамлахти: юридический советник мешает переговорам

Высокопоставленные представители Махане Мамлахти резко критикуют юридического советника правительства Гали Бахарав Миара и утверждают, что ее решение помешать премьер-министру заняться правовой реформой вредит способности наладить диалог между коалицией и оппозицией и сильно затрудняет достижение компромисса между сторонами. Информация об этом была опубликована сегодня утром КАН Бет.



По словам высокопоставленных представителей партии, решение юридического советника осложнило усилия по созданию консенсуса вокруг этого вопроса и называют ее слова особенно возмутительными. До сих пор критика в адрес юридического советника в этом контексте исходила от коалиции, и впервые она прозвучала от оппозиции, причем в резкой форме.