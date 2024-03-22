



Maersk заявляет, что пока рано возобновлять плавание по Красному морю

Судоходная компания Maersk заявляет, что пока рано возобновлять морские перевозки по Красному морю из-за сохраняющегося повышенного уровня риска, несмотря на инициативу Европейского союза по повышению безопасности в регионе.



Maersk, одна из крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам, приостановила движение по Красному морю 5 января и с тех пор перенаправляет суда через мыс Доброй Надежды.



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Военно-морская миссия ЕС в южной части Красного моря была открыта в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый маршрут от беспилотников и ракетных атак йеменских хуситов.



В заявлении Maersk на сайте говорится, что ей известно о том, что другие судоходные компании продолжили плавание по Красному морю или объявили о планах возобновить рейсы.



"Мы продолжаем придерживаться нашей собственной оценки, согласно которой текущая ситуация не позволяет нам принять подобное решение", - говорится в заявлении.



"Мы по-прежнему считаем, что плавание через мыс Доброй Надежды и вокруг Африки является наиболее разумным решением на данный момент и обеспечивает наилучшую стабильность цепочки поставок", - добавляет компания.

