



Лукашенко внезапно поручил "наладить отношения" с Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заявил, что хочет "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии.



Согласно сообщению пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко сказал, что сейчас Беларусь живет прежде всего за счет сотрудничества с Россией и Китаем.



"Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря вашим языком, сложности большие) – в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире, в том числе", – сказал он.



Лукашенко при этом неожиданно выдал, что надо разговаривать с поляками.



"Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", – отметил самопровозглашенный глава Беларуси.



По его словам, Польша сейчас якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в стране парламентские выборы. При этом он обвинил США в том, якобы они подстегивают Варшаву к такому нагнетанию.



"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки – люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", – говорит Лукашенко.



Ранее Лукашенко обвинял Польшу в том, что она якобы готовит агрессию против Беларуси.



