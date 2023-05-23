



Лукашенко про слухи о его здоровье: помирать не собираюсь

Александр Лукашенко ответил на слухи об ухудшении состояния его здоровья.



"Ребята, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я умирать собрался - успокойтесь. Это не более чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Что там было у меня, аденовирус? Это ничего, он лечится три дня", - сказал он.



По словам Лукашенко, у него не было времени на то, чтобы лечиться, поскольку надо было "то в Москву, то на субботники" и так далее.



"Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - добавил он.

