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Лукашенко приехал в президентскую клинику
13.05.2023 20:56 Ирина Демьянова

Лукашенко приехал в президентскую клинику

Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что 13 мая около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды.

"Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. После проезда кортежа Лукашенко, проезды были открыты", - говорится в сообщении.

Как сообщают белорусские СМИ, проблемы со здоровьем у Лукашенко начались в первых числах мая.

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