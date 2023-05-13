



Лукашенко приехал в президентскую клинику

Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



Отмечается, что 13 мая около 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды.



"Известно, что в момент его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. После проезда кортежа Лукашенко, проезды были открыты", - говорится в сообщении.



Как сообщают белорусские СМИ, проблемы со здоровьем у Лукашенко начались в первых числах мая.