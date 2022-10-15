Новости » Политика
Лиз Трасс хотят сместить с должности премьера - СМИ
15.10.2022 19:21 Александр Юзовский

Лиз Трасс хотят сместить с должности премьера - СМИ

Члены консервативной партии Британии недовольны работой премьер-министра Лиз Трасс и пытаются добиться ее отставки.

Издание Politico сообщает, что неудачный запланированный бюджет Трасс стал горячей темой для обсуждений в кругу консерваторов. Они начали обмениваться гневными сообщениями о работе Трасс в WhatsApp. 

"Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас", - заявил один депутат, поддержавший Трасс в конкурсе на лидерство.

Инсайдеры считают, что от скорой отставки нынешнего премьера спасает лишь то, что на ее место нет достойного преемника.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы