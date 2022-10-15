



Лиз Трасс хотят сместить с должности премьера - СМИ

Члены консервативной партии Британии недовольны работой премьер-министра Лиз Трасс и пытаются добиться ее отставки.



Издание Politico сообщает, что неудачный запланированный бюджет Трасс стал горячей темой для обсуждений в кругу консерваторов. Они начали обмениваться гневными сообщениями о работе Трасс в WhatsApp.



"Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас", - заявил один депутат, поддержавший Трасс в конкурсе на лидерство.



Инсайдеры считают, что от скорой отставки нынешнего премьера спасает лишь то, что на ее место нет достойного преемника.