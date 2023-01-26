



Ливанские политики предупреждают о "гражданской войне и мятеже"

Ливанские политики на этой неделе предупредили о "гражданской войне", "мятеже" и "серьезных последствиях" на фоне конфликта между главным прокурором страны и следователем по делу о взрыве в порту Бейрута.



Прокурор Хассан Овейдат обвинил следователя Тарека Битара в "мятеже против судебной системы" после того, как следователь предъявил обвинения ряду чиновников в связи со взрывом в 2020 году. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил о "серьезных последствиях", если раскол в судебной системе не будет разрешен.



Бывший министр окружающей среды Виам Ваххаб, политик, связанный с "Хизбаллой", заявил, что Битар "осуществил переворот" и пытался "спровоцировать гражданскую войну".



Ливанская газета "Аль-Ахбар" предупредила, что социальная напряженность растет и может привести к "мятежу", добавив, что службы безопасности в стране рассматривают риск мятежа как "неминуемую опасность" и повысили уровень своей готовности.