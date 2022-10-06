



Ливан: Соглашение с Израилем предотвратит неизбежную войну

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати встретился с маронитским патриархом Бшару аль-Раи и обсудил соглашение о демаркации морской границы с Израилем и формирование нового ливанского правительства.



"Я сообщил ему, что соглашение с Израилем имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно предотвратит региональную войну, которая иначе обязательно бы произошла. Во-вторых, что еще важнее – оно свидетельствует, что, когда ливанцы едины, они могут добиться всего", – передает слова Микати газета "Аль-Ахбар".