



Лидеры протестов возмущены созданием Нацгвардии

Лидеры протеста “Борьба с диктатурой” против предложений о судебной реформе возмущены намерением создать Национальную гвардию, которая будет подчиняться министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.



“Мы узнаем, что Нетаниягу в рамках государственного переворота намеревается создать финансируемые государством частные ополчения под руководством Бен-Гвира и Смотрича, ополчения “Ла Фамилия” и “Хавара” под эгидой государства. Если ополчения будут созданы, это будет фактическое начало переворота режима. Это будет означать катастрофу для всех нас и, де-факто, конец израильской демократии”, — заявили они.

