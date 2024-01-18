



Лидер талибов утверждает, что в Афганистане соблюдаются права женщин

В аудиоклипе лидер талибов Хибатулла Ахундзада утверждает, что права женщин соблюдаются при правлении талибов в Афганистане, и обвиняет других в стремлении "обесчестить женщин под видом борьбы за их права". Талибы опубликовали ролик с выступлением Ахундзады на собрании религиозных ученых в Кандагаре.



Ахундзада заявил, что талибы защищают права женщин, утверждая, что они уважают эти права больше, чем когда-либо прежде. Однако он проигнорировал международные сообщения о якобы проводимых талибами арестах, пытках женщин, отказе в образовании и возможности работать, социальных ограничениях и многочисленных нарушениях прав человека.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Взгляд Ахундзады на права женщин, похоже, ограничивается браком и наследованием. В записи он сказал: "Ученые говорили, что мы просили Бога о создании армии в Афганистане для защиты прав мусульман, особенно женщин. Сегодня Бог принес права людей. Это те права, которые вы даете, чтобы сделать женщину непорочной, сделать женщину без хиджаба и обесчестить женщину".



Карима Азам, активистка движения за права женщин, возразила: "Сэр! Вы слушаете или спрятались? Вы видите, что все скрыто? Каждый день в Афганистане нас лишают основных прав, которые дал нам Бог".



В этом месяце талибы арестовали десятки женщин в Кабуле, Дайкунди и других провинциях за якобы нарушение правил ношения одежды или несоблюдение талибского требования о ношении хиджаба. По сообщениям родственников и правозащитников, эти девушки подвергались пыткам после ареста.



"Женщин принуждают к браку, похищают, а более 30 или 40 женщин были убиты талибами", - говорит Тахира Насери, активистка движения за права женщин.

