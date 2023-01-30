



Лидер РААМ Мансур Аббас скучает по Беннету

Председатель РААМ Мансур Аббас заявил, что результаты выборов в Кнессет в ноябре 2022 года были бы другими, если бы бывший премьер-министр Нафтали Беннет баллотировался.



"Не хватает кого-то справа, это Нафтали Беннет. Он оставался правым, но с более государственным подходом, предполагавшим более пристальное внимание ко всем слоям общества, и в этом он преуспел. Хотя у него не было партии, которая ему помогала, он знал на личном уровне, как изменить курс, и, на мой взгляд, если бы он остался в политической системе во время выборов, результат был бы другим", - заявил Аббас.



На вопрос, скучает ли он по Беннету, Аббас ответил: "Абсолютно на уровне политической системы".