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Лапид призвал мусульманские страны прийти к миру с Израилем
22.09.2022 20:34 Ольга Белозерова

Лапид призвал мусульманские страны прийти к миру с Израилем

Премьер-министр Яир Лапид, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал "каждую мусульманскую стран" прийти к миру с Израилем.

Об этом сообщает Times of Israel.

Лапид призвал "каждую мусульманскую страну - от Саудовской Аравии до Индонезии - признать… наша рука протянута к миру".

"Мы доказали наше стремление к миру посредством соглашений Авраама, встречи на высшем уровне в Негеве и соглашений, которые мы подписали с арабским миром", - отметил Лапид. 

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