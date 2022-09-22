



Лапид призвал мусульманские страны прийти к миру с Израилем

Премьер-министр Яир Лапид, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал "каждую мусульманскую стран" прийти к миру с Израилем.



Об этом сообщает Times of Israel.



Лапид призвал "каждую мусульманскую страну - от Саудовской Аравии до Индонезии - признать… наша рука протянута к миру".



"Мы доказали наше стремление к миру посредством соглашений Авраама, встречи на высшем уровне в Негеве и соглашений, которые мы подписали с арабским миром", - отметил Лапид.