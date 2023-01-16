



Лапид: избирателей не предупредили, что Израиль больше не будет демократией

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в сокрытии "экстремальных планов" по радикальному изменению судебной системы.



Такое заявление он сделал на собрании фракции "Еш Атид".



"Они не представили план реформы избирателям. Они не сказали, насколько это будет экстремально. Они запинались каждый раз, когда их спрашивали об этом во время выборов. Они не сказали избирателям, что Израиль перестанет быть демократией и что необратимо разрушат БАГАЦ", - сказал он.



Он обвинил правящую коалицию во "лжи и попытках всех запутать" для того, чтобы уберечь премьер-министра Биньямина Нетаниягу от тюрьмы и позволить лидеру ШАС Арье Дери стать министром.



По словам Лапида, прошедшая в субботу масштабная акция протеста в Тель-Авиве является лишь началом. "Они нас не остановят угрозами ареста", - подчеркнул он.

