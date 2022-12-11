



Куплена Катаром: Вице-президент парламента ЕС арестована



В пятницу вице-президент парламента Европейского Союза была отстранена от работы своей партийной группой после того, как ее арестовала бельгийская полиция, которая провела несколько рейдов, связанных с расследованием подозрений в торговле влиянием на ассамблею ЕС со стороны одной из стран Персидского залива.



Хотя прокуроры не назвали страну, в отношении которой ведется расследование, юридический источник, близкий к делу, подтвердил AFP сообщения бельгийской прессы о том, что это был Катар.



Левоцентристская группа социалистов и демократов в Европейском парламенте заявила, что она "приняла решение приостановить членство евродепутата Евы Кайли в группе S&D с немедленным вступлением в силу в связи с продолжающимся расследованием".



Кайли, 44-летняя бывшая ведущая новостей на греческом телевидении, была также отстранена от работы своей партией на родине - греческой социалистической партией Пасок - Движение за перемены. Партия заявила, что она действовала "в соответствии с последними событиями и расследованием бельгийских властей о коррупции европейских чиновников".



Кайли была арестована полицией в пятницу, спустя несколько часов после того, как еще четыре человека были задержаны для допроса.



В пятницу полиция провела 16 рейдов в столице Бельгии Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции и отмывании денег с участием ассамблеи ЕС и одной из стран Персидского залива, сообщила федеральная прокуратура.



В своем заявлении группа левых в парламенте ЕС потребовала включить в повестку дня ассамблеи на следующей неделе то, что она назвала "разворачивающимся скандалом с лоббированием Катара", чтобы можно было установить более подробную информацию об этом деле и рассмотреть соответствующий ответ" законодателей.



Прокуроры заявили, что федеральная судебная полиция Бельгии подозревает страну Персидского залива в попытке "повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента".



По их словам, это якобы было сделано "путем выплаты крупных денежных сумм или предложения крупных подарков третьим лицам, занимающим важное политическое и/или стратегическое положение в Европейском парламенте".



Пресс-служба парламента ЕС отказалась комментировать обыски, пока идет расследование, но заявила, что ассамблея полностью сотрудничает с бельгийской полицией.



Кайли была избрана в январе одним из 14 вице-президентов ассамблеи ЕС, членом которой она является с 2014 года.



Ее арест вызвал в субботу призывы к парламентариям блока придерживаться более высоких стандартов.



"Это не единичный случай", - заявила группа по борьбе с коррупцией Transparency International.