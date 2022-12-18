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Конгрессмен США: "Вся Иудея и Самария должна оставаться частью Израиля"
18.12.2022 17:20 Ольга Белозерова

Конгрессмен США: "Вся Иудея и Самария должна оставаться частью Израиля"

Американский конгрессмен Энди Харрис (Республиканская партия) заявил, что Вашингтон  должен твердо стоять на стороне Еврейского Государства.

Об этом сообщает JNS.

"Американские интересы заключаются в том, чтобы Иудея и Самария - да и вся библейская земля - оставались частью Израиля. Объединение этих библейских земель приносит пользу людям всех религий, обеспечивая свободу вероисповедания и доступ для всех. Это не препятствие для мира, а шанс для настоящего мира", - заявил член Палаты представителей во время визита в Биньямин. 

Он пообещал обеспечить, чтобы США не мешали Израилю развивать необходимую инфраструктуру для поддержки граждан в Иудее и Самарии, и предложил Белому дому "выделить средства для этих целей". 

Харрис также назвал "неприемлемым" незаконное палестинское строительство в Иудее и Самарии.

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