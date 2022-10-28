



Командир КСИР: Иран ответит после атаки на святыню

Иран примет ответные меры после нападения, ответственность за которое взяло “Исламское государство”, на святыню, в результате которого погибли 15 человек, заявил в среду командующий элитной Революционной гвардией страны Хоссейн Салами.



“Мы твердо заявляем: огонь мести народа Ирана, наконец, настигнет их и накажет за их постыдные деяния”, – сказал Хоссейн Салами.



Власти Ирана заявили об аресте боевика, совершившего нападение на святыню Шах Чераг в городе Шираз. Государственные СМИ обвинили в этом “террористов-такфиритов” – мусульманских боевиков-суннитов, таких как “Исламское государство”.

