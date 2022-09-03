



Количество заявок на израильское гражданство от голанских друзов растет

Израиль стал получать все больше заявок на получение гражданства от друзов, проживающих на Голанских высотах.



Десятилетиями эта община стремилась сохранить свою сирийскую идентичность и образ жизни, но в последнее время кое-что изменилось, о чем сообщает The Times of Israel.



Стоит отметить, что друзам с Голанских высот регулярно поступало предложения о получении израильского гражданства, но те отказывались. Сейчас же количество заявок на получение гражданства начало расти. За пять лет количество обращений выросло с 75 запросов в 2017 году до 239 в 2021 году.



Ожидается, что количество заявок за 2022 год будет еще больше, ведь только за полгода было подано 206 обращений. Предполагается, что рост спроса на израильское гражданство может быть связан с гражданской войной в Сирии, которая затруднила поддержание связей с Дамаском и изменила отношение к режиму в Дамаске.