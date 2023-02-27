



Когда Украина получит следующую партию танков Leopard из Польши

Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 в течение нескольких недель. Об этом сообщает глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в комментарии PAP.



На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель".



Так он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков являются вопросом недель, "если не раньше".



"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.



Напомним, на прошлой неделе Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2. Речь идет о четырех единицах. Как заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.