



Когда Швеция может стать членом НАТО: дан ответ

Уже 7 или 8 марта Швеция может стать полноправным членом НАТО.



Такие сроки опубликовала газета Dagens Nyheter, ссылаясь на источник в Североатлантическом Альянсе.



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Ранее новый президент Венгрии подписал указ о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.



Теперь ожидается, что в четверг Будапешт передаст протокол Соединенным Штатам. Согласно отчету, премьер-министр Швеции



Ожидается, что сегодня, 6 марта, премьер Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрем вылетят в Вашингтон.