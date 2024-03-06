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Когда Швеция может стать членом НАТО: дан ответ
06.03.2024 17:37 Алина Груднева

Когда Швеция может стать членом НАТО: дан ответ

Уже 7 или 8 марта Швеция может стать полноправным членом НАТО.

Такие сроки опубликовала газета Dagens Nyheter, ссылаясь на источник в Североатлантическом Альянсе.

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Ранее новый президент Венгрии подписал указ о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Теперь ожидается, что в четверг Будапешт передаст протокол Соединенным Штатам. Согласно отчету, премьер-министр Швеции

Ожидается, что сегодня, 6 марта, премьер Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрем вылетят в Вашингтон.

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