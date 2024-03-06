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Официально: Венгрия ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО
06.03.2024 04:35 Алина Груднева

Официально: Венгрия ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуек официально подписал указ о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. 

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
 
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Свою подпись новый президент Венгрии поставил 5 марта. Документ теперь будет отправлен в Вашингтон.

Швеция станет членом Североатлантического Альянса после того, как все документы будут переданы Госдепу, и генсек НАТО Йенс Столтенберг объявит объявит о присоединении страны к договору.

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