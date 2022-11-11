



Коалиционные переговоры: Нетаниягу хочет сформировать правительство за неделю

Главной проблемой коалиционных переговоров остается требование председателя религиозного сионизма Бецалеля Смотрича о получении министерского портфеля финансов или обороны. Кроме того, Арье Дери заявил, что он почти решил возглавить минфин, и даст окончательный ответ в начале недели. Между тем представитель партии "Ликуд" сообщил, что "шансы на то, что Смотрич получит пост министра финансов, малы".



Другой спор касается уровня детализации коалиционных соглашений: Смотрич требует обсудить конкретные законы, которые будут продвигаться, а Нетаниягу по-прежнему хочет общих и кратких положений.



Кроме того, Бен-Гвир также требует председательство в комитете по внутренней безопасности в Кнессете и полный контроль над этой сферой. Гафни хочет возглавит финансовый комитет, а Голдкнопф видит себя министром жилищного строительства. В других секторах все еще сложнее.



Вопреки желанию некоторых из его партнеров быть очень конкретными и закреплять все в письменной форме, Нетаниягу и его окружение хочет как можно быстрее завершить процесс формирования правительства, желательно уже на следующей неделе.



