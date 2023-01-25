



Кнессет принял закон о поселенцах

Законопроект, распространяющий израильское гражданское и уголовное право на граждан Израиля, проживающих в Иудее и Самарии, был продлен на следующие пять лет Кнессетом накануне во вторник и принят после второго и третьего чтения на пленуме.



Закон обновляет правила, которые позволяют государству применять уголовное право и некоторые ключевые гражданские законы, такие как подоходный налог и медицинское страхование, к израильтянам, проживающим в Иудее и Самарии.



Первоначально принятый после Шестидневной войны 1967 года, закон, который в последний раз продлевался в 2017 году, остается “чрезвычайной мерой”, которую необходимо продлевать каждые пять лет.



Хотя Иудея и Самария не являются частью суверенной территории Израиля, эта мера гарантирует, что с проживающими там поселенцами обращаются так, если бы они жили в Израиле, не распространяя те же правовые механизмы на палестинцев.