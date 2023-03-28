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Кнессет принял закон о борьбе с незаконным оборотом оружия
28.03.2023 15:09 Алина Груднева

Кнессет принял закон о борьбе с незаконным оборотом оружия


Во вторник, 28 марта, Кнессет во втором и третьем чтении принял закон о борьбе с незаконным оборотом оружия.

В частности, он расширяет право сотрудников полиции на обыск домов без постановления суда, если есть подозрения, что там хранится оружие.

Законопроект продвигался под давлением министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира. Он позволит, помимо прочего, конфисковывать фото и видео с камер наблюдения без получения ордера.

Цель инициативы заключается в принятии мер по сокращению оборота незаконного оружия, используемого в арабском секторе и преступными организациями по всей стране.

Обыск без ордера будет возможен после получения разрешения сотрудника полиции в звании сержанта или выше. Закон принят с испытательным сроком на один год.

Более того, владельцам незаконного оружия будет грозить большой штраф и до 10 лет лишения свободы.
 

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