



Кнессет принял закон о борьбе с незаконным оборотом оружия



Во вторник, 28 марта, Кнессет во втором и третьем чтении принял закон о борьбе с незаконным оборотом оружия.



В частности, он расширяет право сотрудников полиции на обыск домов без постановления суда, если есть подозрения, что там хранится оружие.



Законопроект продвигался под давлением министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира. Он позволит, помимо прочего, конфисковывать фото и видео с камер наблюдения без получения ордера.



Цель инициативы заключается в принятии мер по сокращению оборота незаконного оружия, используемого в арабском секторе и преступными организациями по всей стране.



Обыск без ордера будет возможен после получения разрешения сотрудника полиции в звании сержанта или выше. Закон принят с испытательным сроком на один год.



Более того, владельцам незаконного оружия будет грозить большой штраф и до 10 лет лишения свободы.

