



Ужесточено наказание для владельцев незаконного оружия

Во вторник, 28 марта, Кнессет одобрил ужесточение наказания для владельцев незаконного оружия.



Соответствующий закон поддержало большинство депутатов. За него проголосовали 20 человек, против выступили шестеро.



Согласно инициативе, наказание для владельцев незаконного оружия будет ужесточено. В частности, будут введены большие штрафы и до 10 лет лишения свободы.



Напомним, что пленум во втором и третьем чтениях одобрил закон о борьбе с незаконным оборотом оружия, в рамках которого полиция сможет проводить обыски в домах без постановления суда.

