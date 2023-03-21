



Закон о борьбе с незаконным оборотом оружия принят в первом чтении

В понедельник вечером Кнессет утвердил законодательные поправки о временном порядке борьбы с незаконным оружием. В законопроекте, одобренном большинством в 34 голоса против 9, приняли участие Ицхак Кройзер, Одед Форер и группа депутатов Кнессета. Законопроект был одобрен большинством в 34 голоса против 9.



Согласно документу, будет установлено специальное основание для поиска незаконного оружия или его составных частей, которые могут быть использованы в качестве улик для совершения преступления, либо для немедленного обыска с изъятием документации или фототехники, которые могут быть использоваться в качестве доказательства совершения серьезного преступления или определенных преступлений, связанных с оружием, без ордера на обыск.



Санкции на такой обыск будут иметь сотрудники полиции в звании сержанта или выше.