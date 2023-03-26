



Кандидат Ярива Левина на пост президента БАГАЦа



Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дафна Лиэль опубликовала информацию о “главном кандидает министра юстиции Левина на пост президента БАГАЦа”.



Лиэль сообщает: “Ведущим кандидатом Левина на пост председателя Верховного суда является доктор Рафи Битон, ученый в сфере международного, уголовного и публичного права в колледже Сапир. Битон был в близком окружении Левина при разработке законодательства, и он собирается привнести в БАГАЦ другой дух - сегодня, например, он призвал к судебному преследованию организаторов писем об отказе от службы в резерве”.