



Канада предоставила Украине льготный кредит на 1,8 млрд долларов

В государственный бюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.



Отмечается, что средства были предоставлены через механизм административного счета МВФ.



"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины - сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.



По его словам, эти средства позволят поддержать украинцев в условиях войны и приблизить нашу победу над Россией.



Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет по процентной ставке 1,5% годовых.