



Канада поставляет Украине свои новейшие бронемашины ACSV: что о них известно

Канада продолжает оказывать помощь Украине. Кроме снарядов, военной амуниции на зиму и других видов помощи, в Европу уже прибыли ACSV — бронированные машины пехоты, которые будут переданы украинским военным.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что 39 боевых бронированных машин ACSV были обещаны Украине еще в июне. Последняя прибудет в конце ноября. Их направляют туда, где проходят подготовку украинские военные. После обучения бронемашины вместе с экипажами поедут на фронт.

Особенности бронемашин ACSV

Это боевая машина с колесной формулой 8x8, разработанная специально для канадской армии. Ее база LAV 6.0 (легкая бронированная серия) и она в армии Канады заменяет легкие и гусеничные бронированные машины. Модель достаточно новая — поступила на вооружение только в 2013 году.В машине может быть два варианта — боевой и поддержки (тот, который получает Украина). У нее корпус Double-V и особые энергопоглощающие сиденья. Они обеспечивают высокий уровень защиты от баллистических и минных угроз.У ACSV модернизированная трансмиссия и подвеска, шины большего размера и мощный двигатель Caterpillar C9 мощностью 450 л.с. Это обеспечивает увеличенную полезную нагрузку и отличную мобильность. У бронемашины 7 скоростей вперед и 1 назад. Автомобиль может развивать максимальную скорость 100 км/ч с максимальным запасом хода 600 км.