



Как бедуинское племя захватило престижный участок земли в центре страны



Деревня Хабад - это пасторальное и тихое поселение в низине. По крайней мере, так было до недавнего времени. Бедуинское племя, поселившееся на земле, граничащей с одной стороны с деревней, а с другой - с кибуцем Нир-Цви, без всякого разрешения, недавно решило устроить здесь банкетный зал и сад, где почти каждый вечер проводятся шумные празднования, включая стрельбу, как часть “бедуинской традиции”.



Напуганные жители рассказали 14-му каналу израильского ТВ, что когда они попытались поговорить с представителями племени, то столкнулись с издевательствами с одной стороны и с полным нежеланием полиции Израиля вмешиваться - с другой.



Жители говорят: : "Мы предпочитали молчать и не поднимать этот вопрос, потому что получали угрозы, но в последнее время это превратилось в безумие. Наши дети слышат звуки выстрелов и музыки и пугаются. Качество жизни испорчено, и никто ничего с этим не делает. Сегодня оружие используется для праздников, но завтра это может закончиться катастрофой и поставить под угрозу человеческую жизнь".



На фотографиях с беспилотника, сделанных для программы "Ахшав 14", обнаруживается не менее тревожный факт. Территория, которую захватило племя, граничит с военной базой. По словам жителей близлежащих поселений, ЦАХАЛ возвел специальную стену, чтобы предотвратить кражи с базы. ЦАХАЛ предпочел не комментировать этот вопрос.



Эта зона доминирует над огромной территорией, которая была захвачена племенем очень легко в самом сердце Государства Израиль. Один из жителей говорит: "Как вы думаете, что произойдет, если один из жителей деревни или любой другой гражданин в Государстве Израиль незаконно захватит землю? В лучшем случае его отдадут под суд и выселят, а в худшем - еще и арестуют. С людьми из племени ничего не делается. У государства опускаются руки, и я имею в виду всех, включая правительство, которое позволяет бедуинам захватывать земли по всей стране. Это давно стало проблемой не только для жителей юга".



Полиция Израиля заявила: "После выстрелов, прозвучавших вчера вечером из комплекса для проведения мероприятий, расположенного недалеко от деревни Хабад, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в дополнение к поиску оружия в доме семьи, собрали улики на месте происшествия. Что касается законности строения на месте, то этим вопросом занимается местная администрация в соответствии со своими полномочиями, как только судебное постановление о сносе вступит в силу, полиция Израиля окажет соответствующее содействие в исполнении"





