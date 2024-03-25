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Кадыров пригрозил российским "лжепатриотам": разговор короткий
25.03.2024 10:23 Алина Груднева

Кадыров пригрозил российским "лжепатриотам": разговор короткий

Глава Чечни Рамзан Кадыров разразился угрозами в адрес российских "неонацистов" из-за нацменьшинств в РФ.

По данным американского Института изучения войны, он предупредил, что с ними будет "короткий разговор", если они будут оказывать давление.

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По мнению Кадырова, в России после теракта в "Крокус Сити Холле" начинаются преследования по этническим и религиозным признакам со стороны "лжепатриотов".

"Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам. Давайте здраво смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб", - сказал Кадыров.

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