



Кадыров пригрозил российским "лжепатриотам": разговор короткий

Глава Чечни Рамзан Кадыров разразился угрозами в адрес российских "неонацистов" из-за нацменьшинств в РФ.



По данным американского Института изучения войны, он предупредил, что с ними будет "короткий разговор", если они будут оказывать давление.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По мнению Кадырова, в России после теракта в "Крокус Сити Холле" начинаются преследования по этническим и религиозным признакам со стороны "лжепатриотов".



"Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам. Давайте здраво смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб", - сказал Кадыров.