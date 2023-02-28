



Кабинет министров утвердил пятилетний план финансирования для арабского общества

Судьба пятилетнего плана финансирования для арабского общества, который был одобрен правительством Беннета 16 месяцев назад, была неясна в нынешнем правительстве. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и правые партии критиковали его, хотя программа была продолжением предыдущей пятилетней стратегии, утвержденной правительством Нетаниягу в 2015 году, удвоив бюджет предыдущей.



Однако на заседании кабинета министров по утверждению бюджета в прошлый четверг и пятницу пятилетняя программа финансирования была одобрена практически полностью, за исключением транспортной инфраструктуры, которая обошлась бы за 20 лет в 20 миллиардов шекелей. С момента формирования правительства чиновники пытались убедить различных министров, особенно министра финансов и министра социального равенства, в необходимости плана финансирования для арабского общества и всей страны. Первым на это согласился министр социального равенства Амихай Шикли, который после встреч с десятками арабских мэров, пообещал работать над продолжением программы.



Шикли убедил скептично настроенного министра финансов Бецалеля Смотрича, присутствовавшего во время обсуждения. Смотрич решил, что план нужно продолжать, чтобы сократить разрыв между арабскими и еврейскими местными властями.



На заседании кабинета министров Шикли и Смотрич представили министрам программу, основанную на двух бюджетных источниках – половина из бюджетов министерств и половина из специальных ассигнований Министерства финансов. Министры выступили против, но, в конце концов, влияние Нетаниягу, Смотрича и Шикли помогло утвердить план в рамках бюджета.



Ранее пятилетним планом руководил заместитель министра общественной безопасности Йоав Сегалович, и в настоящее время у плана нет руководителя.