



Израильские верфи представили новый корвет С-80

Израильские верфи представили корвет нового поколения SAAR S-80 с увеличенной мощностью вооружения , предназначенный для противостояния будущим угрозам.



Корвет S-80 основан на платформе S-72 и отличается большей универсальностью и большей грузоподъемностью с увеличенной мощностью комплекса вооружения и более широким распространением систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как части наступательных преимуществ платформы.



Судно имеет длину 80 метров и оснащено четырьмя дизельными двигателями, развивающими максимальную скорость более 28 узлов. С-80 будет оснащаться современной системой управления, системой управления жизнеобеспечением, усовершенствованными зенитными возможностями, а также различными боевыми системами в соответствии с требованиями заказчика.



За счет минимизации радиолокационного сечения (ЭПР) С-80 выделяет больше места на палубе для дополнительных систем вооружения.

По словам компании, судно "может быть адаптировано в качестве версии OPV [офшорных патрульных судов], в зависимости от эксплуатационных требований".



S-80 обеспечивает большую дальность до 3500 морских миль и выносливость в течение длительных периодов времени с меньшим риском обнаружения, что делает его идеальным для различных приложений и миссий. Судно также может поддерживать возможность развертывания подразделений спецназа.



Israel Shipyards намерена сделать новый S-80 своим флагманским кораблем на следующее десятилетие, обслуживающим потребности израильских и иностранных военно-морских сил.



"Корабль разработан для скрытности, маневренности и господства на море с передовыми возможностями, необходимыми в будущих боевых сценариях. Корабль С-80 позволит военно-морским силам эффективно защищать суверенитет своей страны, поддерживать свои экономические воды и побеждать в морских сражениях во время войны. S80 обладает достаточной выносливостью для работы в открытом море, а также для контроля прибрежной зоны. И все это с оптимальным соотношением цены и качества", — сказал генеральный директор компании Эйтан Цукер.

