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Израиль и США завершили военные учения в Красном море
22.09.2022 18:22 Ольга Белозерова

Израиль и США завершили военные учения в Красном море

Израиль и США завершили четырехдневные военно-морские учения в заливе Акаба в Красном море с привлечением американских военно-морских беспилотников.

Об этом сообщает Times of Israel.

Во время учений, получивших название "Цифровой щит", пилотируемые корабли ВМС Израиля из состава 915-го флота и подразделения Snapir шли рядом с беспилотными системами оперативной группы 59 5-го флота США.

В ЦАХАЛе заявили, что учения были направлены на "укрепление сотрудничества" и использование "искусственного интеллекта как части оперативного инструментария". 

В Центральном командовании ВМС США отметили, что учения были направлены на "повышение осведомленности на море с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта для поддержки операций по высадке судов". 

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