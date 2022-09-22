



Израиль и США завершили военные учения в Красном море

Израиль и США завершили четырехдневные военно-морские учения в заливе Акаба в Красном море с привлечением американских военно-морских беспилотников.



Об этом сообщает Times of Israel.



Во время учений, получивших название "Цифровой щит", пилотируемые корабли ВМС Израиля из состава 915-го флота и подразделения Snapir шли рядом с беспилотными системами оперативной группы 59 5-го флота США.



В ЦАХАЛе заявили, что учения были направлены на "укрепление сотрудничества" и использование "искусственного интеллекта как части оперативного инструментария".



В Центральном командовании ВМС США отметили, что учения были направлены на "повышение осведомленности на море с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта для поддержки операций по высадке судов".